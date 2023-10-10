В Израиле сообщили о блокировке счетов в криптовалюте, использовавшихся ХАМАС

Полиция Израиля сообщила о блокировке счетов в криптовалюте, использовавшихся ХАМАС.

«Подразделение израильской полиции по кибербезопасности в сотрудничестве с Министерством обороны, Агентством безопасности Израиля и другими государственными спецслужбами успешно заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС для сбора средств для своей деятельности», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля за сутки перебросили сотни израильских военнослужащих из Европы для участия в операции в секторе Газа.