Россия, Китай и Монголия запустят туристический маршрут «Великий чайный путь»

Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута «Великий чайный путь».

География маршрута повторяет торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург, созданный в XVIII веке для экспорта чая.

Отмечается, что опорные пункты по маршруту будут включать музеи, где будут показаны памятные экспонаты, напоминающие связь с чаеторговлей, гостиницы, места отдыха и развлечений,

спа-салоны на основе лучших методов восстановления, принятых в России, Китае и Монголии, торговые предприятия и рестораны.

«18 российских регионов уже направили свои предложения по содержательному наполнению проекта «Великий чайный путь». Они включают достопримечательности, местные туристические маршруты, отели и туроператоров, заинтересованных в реализации проекта», — заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром заявил, что Россия и Монголия должны развивать сотрудничество в разных сферах.