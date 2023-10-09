Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями России
- AFP
Он отметил, что обеспокоен шагами России по отзыву ратификации ДВЗЯИ.
По его словам, ДВЗЯИ отвечает интересам России и всего человечества.
«Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве», — цитирует РИА Новости заявление Флойда.
Ранее Совет Государственной думы России поручил комитету ГД по международным делам рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).