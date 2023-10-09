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Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями России

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Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд обеспокоен тем, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и попросил встречи с ключевыми российскими руководителями.
Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями России
  • AFP

Он отметил, что обеспокоен шагами России по отзыву ратификации ДВЗЯИ.

По его словам, ДВЗЯИ отвечает интересам России и всего человечества.

«Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве», — цитирует РИА Новости заявление Флойда.

Ранее Совет Государственной думы России поручил комитету ГД по международным делам рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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