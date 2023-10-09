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Жительница Ашкелона показала видео из города, обстрелянного днём

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Русскоговорящая жительница израильского Ашкелона поделилась с RT видео, на котором люди выгуливают собаку в опустевшем дворе, несмотря на угрозу новых обстрелов.
Жительница Ашкелона показала видео из города, обстрелянного днём
  • Gettyimages.ru

«Бýхает так. Мальчики говорят: «Мама» — боятся», — комментирует она.

9 октября боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Изеддина аль-Кассама» заявило о запуске 80 ракет по израильскому городу Ашкелон.

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