Жительница Ашкелона показала видео из города, обстрелянного днём

Русскоговорящая жительница израильского Ашкелона поделилась с RT видео, на котором люди выгуливают собаку в опустевшем дворе, несмотря на угрозу новых обстрелов.

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«Бýхает так. Мальчики говорят: «Мама» — боятся», — комментирует она. 9 октября боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Изеддина аль-Кассама» заявило о запуске 80 ракет по израильскому городу Ашкелон.