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Офис Нетаньяху: Египет не уведомлял Израиль о планах нападения ХАМАС на страну

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не получал от властей Египта информацию о том, что палестинская группировка ХАМАС планирует атаковать Израиль.
Офис Нетаньяху: Египет не уведомлял Израиль о планах нападения ХАМАС на страну
  • Gettyimages.ru

Об этом канцелярия Нетаньяху написала в своей соцсети X (бывшая Twitter).

«Публикации о том, что премьер-министр Нетаньяху получал предупреждения из Египта (о планах ХАМАС. — RT), являются абсолютно лживыми», — говорится в сообщении.

По данным властей, Израиль не получал никаких предупреждений со стороны Египта. Кроме того, израильский премьер ни разу не проводил встречи с главой разведки Египта.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что решение об осуществлении наземной операции в секторе Газа пока не принято.

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