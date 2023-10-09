Офис Нетаньяху: Египет не уведомлял Израиль о планах нападения ХАМАС на страну
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Об этом канцелярия Нетаньяху написала в своей соцсети X (бывшая Twitter).
«Публикации о том, что премьер-министр Нетаньяху получал предупреждения из Египта (о планах ХАМАС. — RT), являются абсолютно лживыми», — говорится в сообщении.
По данным властей, Израиль не получал никаких предупреждений со стороны Египта. Кроме того, израильский премьер ни разу не проводил встречи с главой разведки Египта.
Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что решение об осуществлении наземной операции в секторе Газа пока не принято.