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Erste: нападение ХАМАС на Израиль заставило США пересмотреть свою позицию

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Нападение ХАМАС на Израиль резко изменило политику США и заставило Вашингтон пересмотреть свою позицию, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Среди жертв и заложников ХАМАС есть американцы, и президент США Джо Байден уже не критикует израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и полностью выступает на стороне Израиля.
Erste: нападение ХАМАС на Израиль заставило США пересмотреть свою позицию
  • AFP

Как отмечает канал, цель США — создать баланс между Израилем и Саудовской Аравией — теперь отошла на второй план, как и украинский конфликт и соперничество с Китаем.

Кроме того, конгресс должен утвердить выделение дополнительных средств для Израиля, а работа палаты представителей временно парализована.

Не исключено, что Кевин Маккарти может вернуться на пост спикера палаты представителей, считает издание, а обострение конфликта на Ближнем Востоке способно переломить и зарождающуюся президентскую кампанию, приводит текст ИноТВ.

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