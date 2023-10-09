Erste: нападение ХАМАС на Израиль заставило США пересмотреть свою позицию

Нападение ХАМАС на Израиль резко изменило политику США и заставило Вашингтон пересмотреть свою позицию, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Среди жертв и заложников ХАМАС есть американцы, и президент США Джо Байден уже не критикует израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и полностью выступает на стороне Израиля.

Как отмечает канал, цель США — создать баланс между Израилем и Саудовской Аравией — теперь отошла на второй план, как и украинский конфликт и соперничество с Китаем.

Кроме того, конгресс должен утвердить выделение дополнительных средств для Израиля, а работа палаты представителей временно парализована.

Не исключено, что Кевин Маккарти может вернуться на пост спикера палаты представителей, считает издание, а обострение конфликта на Ближнем Востоке способно переломить и зарождающуюся президентскую кампанию, приводит текст ИноТВ.