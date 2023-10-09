Erste: нападение ХАМАС на Израиль заставило США пересмотреть свою позицию
- AFP
Как отмечает канал, цель США — создать баланс между Израилем и Саудовской Аравией — теперь отошла на второй план, как и украинский конфликт и соперничество с Китаем.
Кроме того, конгресс должен утвердить выделение дополнительных средств для Израиля, а работа палаты представителей временно парализована.
Не исключено, что Кевин Маккарти может вернуться на пост спикера палаты представителей, считает издание, а обострение конфликта на Ближнем Востоке способно переломить и зарождающуюся президентскую кампанию, приводит текст ИноТВ.