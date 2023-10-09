Нетаньяху: Израиль своим военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом ХАМАС «изменит Ближний Восток».

Об этом сообщает Haaretz.

«Нетаньяху заявил, что ответ Израиля на нападение в Газе «изменит Ближний Восток», — говорится в сообщении.

Ранее армия Израиля сообщила, что начинает масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.