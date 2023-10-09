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Нетаньяху: Израиль своим военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток

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Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом ХАМАС «изменит Ближний Восток».
Нетаньяху: Израиль своим военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Haaretz.

«Нетаньяху заявил, что ответ Израиля на нападение в Газе «изменит Ближний Восток», — говорится в сообщении.

Ранее армия Израиля сообщила, что начинает масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.

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