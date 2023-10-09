Узнать больше

В ХАМАС сообщили о гибели четырёх израильских пленных при ударах по Газе

Короткая ссылка
В палестинском движении ХАМАС сообщили о гибели четырёх израильских пленных при ударах военных Израиля по сектору Газа.
В ХАМАС сообщили о гибели четырёх израильских пленных при ударах по Газе
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление представителя боевого крыла ХАМАС — группировки «Бригады Изеддина аль-Кассама» — Абу Обейды приводит РИА Новости.

По его словам, удары, в результате которых погибли пленные, были нанесены ночью и в первой половине 9 октября.

Он добавил, что также в результате обстрелов погибли два палестинских бойца, которые взяли в плен израильских граждан.

Ранее боевое крыло ХАМАС сообщило, что выпустило массированный залп ракет в направлении израильских городов Ашдод и Ашкелон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить