В ХАМАС сообщили о гибели четырёх израильских пленных при ударах по Газе
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Соответствующее заявление представителя боевого крыла ХАМАС — группировки «Бригады Изеддина аль-Кассама» — Абу Обейды приводит РИА Новости.
По его словам, удары, в результате которых погибли пленные, были нанесены ночью и в первой половине 9 октября.
Он добавил, что также в результате обстрелов погибли два палестинских бойца, которые взяли в плен израильских граждан.
Ранее боевое крыло ХАМАС сообщило, что выпустило массированный залп ракет в направлении израильских городов Ашдод и Ашкелон.