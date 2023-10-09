В ХАМАС сообщили о гибели четырёх израильских пленных при ударах по Газе

В палестинском движении ХАМАС сообщили о гибели четырёх израильских пленных при ударах военных Израиля по сектору Газа.

Соответствующее заявление представителя боевого крыла ХАМАС — группировки «Бригады Изеддина аль-Кассама» — Абу Обейды приводит РИА Новости.

По его словам, удары, в результате которых погибли пленные, были нанесены ночью и в первой половине 9 октября.

Он добавил, что также в результате обстрелов погибли два палестинских бойца, которые взяли в плен израильских граждан.

Ранее боевое крыло ХАМАС сообщило, что выпустило массированный залп ракет в направлении израильских городов Ашдод и Ашкелон.