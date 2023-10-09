В армии Израиля заявили о завершении боевых действий в городах
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает газета Haaretz.
«Боевые действия в израильских городах закончились, из Газы было выпущено более 4400 ракет», — говорится в публикации.
Отмечается, что все приграничные населённые пункты в данный момент находятся под контролем армии Израиля.
Из 15 населённых пунктов продолжается эвакуация населения.
8 октября военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.