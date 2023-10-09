Узнать больше

В армии Израиля заявили о завершении боевых действий в городах

Короткая ссылка
В армии обороны Израиля заявили, что бои в израильских городах к настоящему моменту завершились.
В армии Израиля заявили о завершении боевых действий в городах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета Haaretz.

«Боевые действия в израильских городах закончились, из Газы было выпущено более 4400 ракет», — говорится в публикации.

Отмечается, что все приграничные населённые пункты в данный момент находятся под контролем армии Израиля.

Из 15 населённых пунктов продолжается эвакуация населения.

8 октября военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить