В армии Израиля заявили о завершении боевых действий в городах

В армии обороны Израиля заявили, что бои в израильских городах к настоящему моменту завершились.

Об этом сообщает газета Haaretz.

«Боевые действия в израильских городах закончились, из Газы было выпущено более 4400 ракет», — говорится в публикации.

Отмечается, что все приграничные населённые пункты в данный момент находятся под контролем армии Израиля.

Из 15 населённых пунктов продолжается эвакуация населения.

8 октября военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.