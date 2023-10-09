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Посол России заявил, что в Москве не видят силового решения конфликта в Израиле

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Москва убеждена в отсутствии силового решения палестино-израильского конфликта и призывает стороны прекратить насилие, заявил в эфире телеканала «Россия 24» российский посол в Израиле Анатолий Викторов.
Посол России заявил, что в Москве не видят силового решения конфликта в Израиле
  • Gettyimages.ru

«Важно прекратить огонь, проявлять сдержанность, прекратить насилие, в том числе в отношении гражданского населения, и вернуться за стол переговоров. Силового решения у этой проблемы нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 493.

Посол добавил, что Россия не исключает вывоз российских граждан с территории Израиля, если этого потребует ситуация.

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