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Илон Маск репостнул заявление иранского аятоллы о надежде на уничтожение Израиля

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Американский бизнесмен Илон Маск репостнул твит иранского аятоллы Али Хаменеи с надеждой на уничтожение Израиля и призвал искать новые пути решения конфликта.
Илон Маск репостнул заявление иранского аятоллы о надежде на уничтожение Израиля
  • Gettyimages.ru

«Официальная позиция Хаменеи ясна: фактической целью является уничтожение Израиля, а не просто поддержка палестинцев. Этого не произойдёт... Разжигание огня ненависти не работает. Возможно, пришло время подумать о чём-то другом», — прокомментировал он.

В настоящее время бои армии Израиля с палестинскими радикалами продолжаются в шести населённых пунктах у границы с Газой. За ночь авиация Израиля нанесла удары не менее чем по 500 объектам ХАМАС.

Информации о пропавших или пострадавших в результате конфликта россиянах нет.

Подробнее — в материале RT.

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