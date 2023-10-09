Илон Маск репостнул заявление иранского аятоллы о надежде на уничтожение Израиля
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«Официальная позиция Хаменеи ясна: фактической целью является уничтожение Израиля, а не просто поддержка палестинцев. Этого не произойдёт... Разжигание огня ненависти не работает. Возможно, пришло время подумать о чём-то другом», — прокомментировал он.
В настоящее время бои армии Израиля с палестинскими радикалами продолжаются в шести населённых пунктах у границы с Газой. За ночь авиация Израиля нанесла удары не менее чем по 500 объектам ХАМАС.
Информации о пропавших или пострадавших в результате конфликта россиянах нет.
Подробнее — в материале RT.