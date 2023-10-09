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Рубль в начале осени 2023 года стал самой недооценённой валютой среди стран G20

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Рубль в начале осени этого года стал самой недооценённой валютой среди стран G20 — его курс должен составлять около 33 рублей за доллар.

Такое заявление следует из расчётов РИА Новости.

Отмечается, что агентство на основе данных о рейтинге стран G20 по стоимости комбо-обеда из бургера, картофеля фри и стакана колы рассчитало курс национальных валют по отношению к доллару США.

Согласно результатам Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности.

Ранее курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей.

Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на 1,6%.

При этом ЮНКТАД спрогнозировала рост ВВП России на 2,2% в 2023 году.

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