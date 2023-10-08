Военная хроника рассказала об обстановке в Израиле к вечеру 8 октября

Военная хроника сообщила об обстановке в Израиле к вечеру 8 октября.

Как отмечается в материале, израильская армия продолжает разворачивать войска, но 48-часовая задержка позволила ХАМАС продвинуться ещё глубже на восток и северо-восток страны.

«Предположительно, ночью в районе Ашкелон — Берехья — Машен, в 12 км к северо-востоку от сектора Газа, ожидается развёртывание одного из армейских подразделений ЦАХАЛ. В данный момент в городе нет крупных формирований сил безопасности», — пишет хроника.

Также уточняется, что ХАМАС в данный момент не ведёт крупных обстрелов территории Израиля из-за ударов израильской авиации по сектору Газа. Кроме того, параллельно палестинцы заявляют о ротации основных сил на северо-востоке, востоке и юго-востоке зоны боевых действий.

При этом отмечается, что днём ударные дроны ХАМАС впервые поразили военные объекты армии Израиля. Полноценной защиты от дронов в виде РЭБ или ПВО у израильской армии сейчас нет.

Кроме того, остаётся неизвестным план армии Израиля по входу на территорию сектора Газа.

Хроника также пишет, что подразделения ЦАХАЛ и других силовых структур приведены в боевую готовность по всей стране.

Днём ХАМАС применяло для ударов по территории Израиля не только ракеты малой дальности «Кассам», но и неустановленные ракеты с дальностью пуска до 45 км, сказано в материале.

Боевые вертолёты Израиля всё ещё почти не применяются против ХАМАС из-за опасений обстрела из ПЗРК.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с радикальным движением ХАМАС, стоит задача полностью уничтожить эту организацию.