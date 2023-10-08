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Посольство: данных о пострадавших из-за землетрясения в Афганистане россиянах нет

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Посольство России в Афганистане пока не получало сведений о россиянах, пострадавших из-за землетрясения в стране.
Посольство: данных о пострадавших из-за землетрясения в Афганистане россиянах нет
  • AFP
  • © Mohsen KARIMI

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Сведений о пострадавших российских гражданах нет, запросов от россиян не было», — сказано в заявлении.

В результате землетрясения в Афганистане погибли свыше 2 тыс. человек.

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