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Times of Israel: число погибших в ходе конфликта израильтян превысило 500

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Количество граждан Израиля, погибших в ходе конфликта с ХАМАС, превысило 500 человек, сообщает газета The Times of Israel.
Times of Israel: число погибших в ходе конфликта израильтян превысило 500
  • AFP
  • © Menahem KAHANA

Отмечается, что число раненых составляет 2048 человек.

Из них 20 находятся в критическом состоянии.

Ранее движение ХАМАС заявило о высадке своих бойцов с пяти катеров на побережье у израильского Ашкелона.

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