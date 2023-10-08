Times of Israel: число погибших в ходе конфликта израильтян превысило 500
Количество граждан Израиля, погибших в ходе конфликта с ХАМАС, превысило 500 человек, сообщает газета The Times of Israel.
- AFP
- © Menahem KAHANA
Отмечается, что число раненых составляет 2048 человек.
Из них 20 находятся в критическом состоянии.
Ранее движение ХАМАС заявило о высадке своих бойцов с пяти катеров на побережье у израильского Ашкелона.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен