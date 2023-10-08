МИД Израиля перевёл дипломатические миссии в режим повышенной готовности

МИД Израиля перевёл все свои дипломатические миссии в мире в «режим повышенной готовности», дипломатам рекомендовано укрываться в домах.

Об этом сообщает портал Ynet.

«Министерство... заявило, что... поместило все израильские дипломатические миссии в мире в режим повышенной готовности, дипломатам велели укрыться дома, если не будет получено специального разрешения от сотрудников служб безопасности», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее армия обороны Израиля заявила, что начата эвакуация жителей пяти населённых пунктов у линии разграничения с сектором Газа.