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МИД Израиля перевёл дипломатические миссии в режим повышенной готовности

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МИД Израиля перевёл все свои дипломатические миссии в мире в «режим повышенной готовности», дипломатам рекомендовано укрываться в домах.
МИД Израиля перевёл дипломатические миссии в режим повышенной готовности
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом сообщает портал Ynet.

«Министерство... заявило, что... поместило все израильские дипломатические миссии в мире в режим повышенной готовности, дипломатам велели укрыться дома, если не будет получено специального разрешения от сотрудников служб безопасности», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее армия обороны Израиля заявила, что начата эвакуация жителей пяти населённых пунктов у линии разграничения с сектором Газа.

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