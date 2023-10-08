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Гагин: против израильских солдат может использоваться оружие, переданное Киеву

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Советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что против израильских солдат могут использовать оружие НАТО, ранее переданное Киеву.
Гагин: против израильских солдат может использоваться оружие, переданное Киеву
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Гагин напомнил, что Израиль передал Украине различные виды вооружения.

По его словам, это оружие было перепродано украинскими военнослужащими террористам по всему миру.

«По иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в своё время Украине из НАТО», — цитирует Гагина РИА Новости.

Ранее бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили 100 ракет по израильскому Сдероту.

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