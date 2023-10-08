Гагин: против израильских солдат может использоваться оружие, переданное Киеву

Советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что против израильских солдат могут использовать оружие НАТО, ранее переданное Киеву.

Гагин напомнил, что Израиль передал Украине различные виды вооружения.

По его словам, это оружие было перепродано украинскими военнослужащими террористам по всему миру.

«По иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в своё время Украине из НАТО», — цитирует Гагина РИА Новости.

Ранее бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили 100 ракет по израильскому Сдероту.