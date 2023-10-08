Гагин: против израильских солдат может использоваться оружие, переданное Киеву
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Гагин напомнил, что Израиль передал Украине различные виды вооружения.
По его словам, это оружие было перепродано украинскими военнослужащими террористам по всему миру.
«По иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в своё время Украине из НАТО», — цитирует Гагина РИА Новости.
Ранее бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили 100 ракет по израильскому Сдероту.