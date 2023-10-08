i24: четыре человека ранены при попадании ракеты по Сдероту
Четыре человека ранены в результате попадания ракеты по израильскому городу Сдерот, сообщает телеканал i24.
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Отмечается, что всего ранены четыре человека.
Раненый 20-летний мужчина находится в критическом состоянии.
Ранее бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили 100 ракет по израильскому Сдероту.
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