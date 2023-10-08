i24: четыре человека ранены при попадании ракеты по Сдероту

Четыре человека ранены в результате попадания ракеты по израильскому городу Сдерот, сообщает телеканал i24.

AP

© Ohad Zwigenberg

Отмечается, что всего ранены четыре человека. Раненый 20-летний мужчина находится в критическом состоянии. Ранее бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили 100 ракет по израильскому Сдероту.