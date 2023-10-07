По меньшей мере 120 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане
- AFP
«Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,3 на западе Афганистана в субботу возросло до «примерно 120», — сообщает телеканал со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями.
Отмечается, что более 1 тыс. человек пострадали в результате стихии.
Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана.
Эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.