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По меньшей мере 120 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

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По меньшей мере 120 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане, сообщает телеканал Al Arabiya.
По меньшей мере 120 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане
  • AFP

«Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,3 на западе Афганистана в субботу возросло до «примерно 120», — сообщает телеканал со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями. 

Отмечается, что более 1 тыс. человек пострадали в результате стихии.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана.

Эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.

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