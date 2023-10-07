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Военная хроника рассказала, какие объекты Израиля может атаковать ХАМАС

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Военная хроника проанализировала ситуацию в зоне боевых действий в Израиле и рассказала, какие объекты могут атаковать военные ХАМАС.
Военная хроника рассказала, какие объекты Израиля может атаковать ХАМАС
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

Как отмечается в материале, в непосредственной близости от занятых территорий находится несколько ключевых объектов, некоторые из них уже захвачены, другие эвакуированы.

«Первым объектом, который удалось захватить силам ХАМАС, стала авиабаза Хацерим. Именно оттуда израильтяне в спешке вывозили истребители F-16», — говорится в сообщении.

В 15 км от неё по ходу движения палестинской пехоты на восток находится город Беэр-Шева, за которым расположена авиабаза Неватим. Там с ноября прошлого года находятся истребители Lockheed Martin F-35I («Адир»).

Прямо по курсу движения западного фланга ХАМАС в 75 км от Газы находится авиабаза Рамон. Там базировались израильские истребители F-16I Sufa.

Между Ашкелоном и Тель-Авивом находится авиабаза Пальмахим. По ней был нанесён один из первых ударов ракетами «Кассам». Там находятся 161-я эскадрилья БПЛА ВВС Израиля и несколько десятков ударных дронов Elbit Hermes 450.

Практически там же, между Гедерой и Реховотом, находится авиабаза Тель-Ноф. Там базируются 133-я и 106-я эскадрильи ВВС Израиля с истребителями F-15.

В 15 км к западу от Иерусалима расположена военная база Сдот-Миха. Там находится один из самых засекреченных объектов в стране: ракетная часть с баллистическими ракетами «Иерихон-3».

Если работа этих объектов будет парализована, а дорогостоящая техника уничтожена, Израиль может значительно снизить количество авиаударов, которые в данный момент являются единственным эффективным средством ответа на действия ХАМАС, пишет Военная хроника.

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