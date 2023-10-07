Президент Кубы Диас-Канель по телефону поздравил Путина с днём рождения
«По случаю дня рождения в адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций», — отметила пресс-служба президента.
Также главу государства поздравили белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Вместе с этим Путину с поздравлениями позвонили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.