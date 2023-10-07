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Президент Кубы Диас-Канель по телефону поздравил Путина с днём рождения

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил российского коллегу Владимира Путина по телефону с днём рождения, сообщил Кремль.

«По случаю дня рождения в адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей междуна­родных организаций», — отметила пресс-служба президента.

Также главу государства поздравили белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Вместе с этим Путину с поздравлениями позвонили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

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