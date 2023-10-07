Песков: Путин провёл несколько телефонных переговоров с лидерами стран СНГ

Президент России Владимир Путин провёл несколько телефонных переговоров с главами стран СНГ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, состоялось уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравляли президента с днём рождения», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил Путина с днём рождения.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, график предстоящих контактов.