Узнать больше

Песков: Путин провёл несколько телефонных переговоров с лидерами стран СНГ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл несколько телефонных переговоров с главами стран СНГ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Путин провёл несколько телефонных переговоров с лидерами стран СНГ
  • РИА Новости

«Да, состоялось уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравляли президента с днём рождения», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил Путина с днём рождения.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, график предстоящих контактов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить