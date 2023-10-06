В ВС Норвегии назвали конструктивной встречу с пограничниками России

Начальник оперштаба ВС Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло провёл встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым.

Об этом говорится в заявлении на сайте ВС Норвегии.

«Встреча характеризовалась хорошим диалогом и профессионализмом с обеих сторон», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что необходимо проводить такие встречи, чтобы обсуждать проблемы и согласовывать необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовством.

3 октября сообщалось о вступлении в силу объявленного Норвегией запрета на въезд зарегистрированных в России автомобилей.