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В ВС Норвегии назвали конструктивной встречу с пограничниками России

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Начальник оперштаба ВС Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло провёл встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым.
В ВС Норвегии назвали конструктивной встречу с пограничниками России
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении на сайте ВС Норвегии.

«Встреча характеризовалась хорошим диалогом и профессионализмом с обеих сторон», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что необходимо проводить такие встречи, чтобы обсуждать проблемы и согласовывать необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовством.

3 октября сообщалось о вступлении в силу объявленного Норвегией запрета на въезд зарегистрированных в России автомобилей.

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