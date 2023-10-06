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ВВС Турции уничтожили 30 объектов РПК и других организаций на севере Сирии

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Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана и связанных с ней организаций на севере Сирии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

«В ходе проведённой 5 октября в 23:00 операции ВВС были нанесены удары по объектам террористов на севере Сирии в регионах Телль-Рифат, Джизре и Дерик», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в результате ударов были уничтожены 30 целей, в том числе нефтяная скважина, склад, убежища и пещеры.

Ранее в МИД САР заявили, что без вывода Турцией войск из Сирии нормализация отношений невозможна.

В августе президент Сирии Башар Асад заявил, что не намерен встречаться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на его условиях.

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