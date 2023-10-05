Путин — на слова Шарля Мишеля об Армении: «Чья бы корова мычала»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Директор Валдайского клуба по научной работе Фёдор Лукьянов предложил Путину прокомментировать слова Мишеля.
«Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», — ответил российский лидер.
Лукьянов поправил: «Корова».
«Корова, кобыла — неважно. Животное короче какое-то», — сказал президент.
Также Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян.