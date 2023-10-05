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Путин — на слова Шарля Мишеля об Армении: «Чья бы корова мычала»

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Российский президент Владимир Путин поговоркой ответил на слова главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала Армению.
Путин — на слова Шарля Мишеля об Армении: «Чья бы корова мычала»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Директор Валдайского клуба по научной работе Фёдор Лукьянов предложил Путину прокомментировать слова Мишеля.

«Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», — ответил российский лидер.

Лукьянов поправил: «Корова».

«Корова, кобыла — неважно. Животное короче какое-то», — сказал президент.

Также Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян.

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