В Приднестровье сообщили об обнаружении взрывоопасных предметов в селе Гыска
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«Сегодня в рамках заседания ОКК поступила информация от правоохранительных органов Приднестровья, что в населённом пункте Гыска, в поле, также обнаружены взрывоопасные предметы. Предположительно, тоже от каких-то определённых категорий ракет», — сообщил Беляков.
Военные наблюдатели выехали на место происшествия.
Ранее издание Sputnik Молдова сообщало, что в Приднестровье обнаружили обломки ракет.