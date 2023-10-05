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В Приднестровье сообщили об обнаружении взрывоопасных предметов в селе Гыска

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Сопредседатель объединённой контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков сообщил, что в населённом пункте Гыска были обнаружены взрывоопасные предметы, которые, по предварительным данным, являются обломками ракет.
В Приднестровье сообщили об обнаружении взрывоопасных предметов в селе Гыска
  • Gettyimages.ru
  • © Jack Quillin

«Сегодня в рамках заседания ОКК поступила информация от правоохранительных органов Приднестровья, что в населённом пункте Гыска, в поле, также обнаружены взрывоопасные предметы. Предположительно, тоже от каких-то определённых категорий ракет», — сообщил Беляков.

Военные наблюдатели выехали на место происшествия.

Ранее издание Sputnik Молдова сообщало, что в Приднестровье обнаружили обломки ракет.

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