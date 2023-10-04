Yle: полиция Финляндии проверила бывшее здание генконсульства России в Турку

Сотрудники правоохранительных органов Финляндии провели проверку здания бывшего генконсульства России в финском городе Турку, срок аренды которого истёк.

Об этом информирует общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

«Полиция провела внезапную проверку в опустевшем здании бывшего консульства России в Турку», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, во время проверки на полицейских было надето тяжёлое защитное снаряжение.

Российский МИД ранее объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в связи с конфронтационными шагами финской стороны.

Также девять сотрудников посольства и консульства Финляндии объявлены персонами нон грата.

При этом канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что республика отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.