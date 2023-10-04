Yle: полиция Финляндии проверила бывшее здание генконсульства России в Турку
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Об этом информирует общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
«Полиция провела внезапную проверку в опустевшем здании бывшего консульства России в Турку», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, во время проверки на полицейских было надето тяжёлое защитное снаряжение.
Российский МИД ранее объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в связи с конфронтационными шагами финской стороны.
Также девять сотрудников посольства и консульства Финляндии объявлены персонами нон грата.
При этом канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что республика отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.