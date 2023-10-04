Сунак заявил о десятилетиях кризиса британской политической системы

Политическая система Великобритании уже на протяжении трёх десятилетий не функционирует должным образом, заявил британский премьер Риши Сунак.

«Люди правы. Политика не работает так, как должна. На протяжении 30 лет мы наблюдали политическую систему, которая дает стимул принимать лёгкие решения, а не правильные», — приводит РИА Новости слова Сунака на ежегодном съезде консерваторов.

Он отметил, что на пути у изменений стоят корыстные интересы.

Также Сунак во время выступления на ежегодном съезде Консервативной партии призвал партнёров продолжать отправлять вооружение на Украину.