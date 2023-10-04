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Сунак заявил о десятилетиях кризиса британской политической системы

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Политическая система Великобритании уже на протяжении трёх десятилетий не функционирует должным образом, заявил британский премьер Риши Сунак.
Сунак заявил о десятилетиях кризиса британской политической системы
  • AP

«Люди правы. Политика не работает так, как должна. На протяжении 30 лет мы наблюдали политическую систему, которая дает стимул принимать лёгкие решения, а не правильные», — приводит РИА Новости слова Сунака на ежегодном съезде консерваторов.

Он отметил, что на пути у изменений стоят корыстные интересы.

Также Сунак во время выступления на ежегодном съезде Консервативной партии призвал партнёров продолжать отправлять вооружение на Украину.

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