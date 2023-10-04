CNN: в палате представителей США не знают, кто заменит Маккарти на посту спикера
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По словам источников из Республиканской партии, парламентарии Стив Скализ, Кевин Херн и Джим Джордан ведут дискуссии с коллегами и обдумывают возможность баллотироваться на этот пост, однако неясно, будут ли все трое в конечном итоге баллотироваться на пост спикера или они претендуют на другие руководящие должности.
Ранее палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.
Позже сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что отставка Маккарти является позором для США.