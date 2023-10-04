CNN: Пелоси велели освободить помещения для нового временного спикера

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что новый временный спикер нижней палаты конгресса республиканец Патрик Макгенри приказал ей освободить занимаемый ею офис в здании Капитолия.

Об этом пишет CNN.

«Собираюсь переназначить H-132 для его использования в качестве офиса спикера. Пожалуйста, завтра освободите это помещение», — приводит издание цитату из письма, полученного из офиса Макгенри.

Пелоси указала, что не может немедленно перевезти свои вещи, так как не находится в Вашингтоне.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Позже сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что отставка Маккарти является позором для США.