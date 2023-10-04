Узнать больше

CNN: Пелоси велели освободить помещения для нового временного спикера

Короткая ссылка
Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что новый временный спикер нижней палаты конгресса республиканец Патрик Макгенри приказал ей освободить занимаемый ею офис в здании Капитолия.
CNN: Пелоси велели освободить помещения для нового временного спикера
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет CNN.

«Собираюсь переназначить H-132 для его использования в качестве офиса спикера. Пожалуйста, завтра освободите это помещение», — приводит издание цитату из письма, полученного из офиса Макгенри.

Пелоси указала, что не может немедленно перевезти свои вещи, так как не находится в Вашингтоне.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Позже сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что отставка Маккарти является позором для США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить