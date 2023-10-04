CNN: Пелоси велели освободить помещения для нового временного спикера
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Об этом пишет CNN.
«Собираюсь переназначить H-132 для его использования в качестве офиса спикера. Пожалуйста, завтра освободите это помещение», — приводит издание цитату из письма, полученного из офиса Макгенри.
Пелоси указала, что не может немедленно перевезти свои вещи, так как не находится в Вашингтоне.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Ранее палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.
Позже сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что отставка Маккарти является позором для США.