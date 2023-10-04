МИД: Россия, США и ЕС обменялись мнениями о ситуации в Карабахе на встрече
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
По данным представителя дипведомства, Вашингтон и Брюссель ранее предложили Москве провести встречу по Карабаху.
Также в МИД добавили, что был проведён «рядовой обмен» мнениями.
Захарова отметила, что ничего секретного в прошедшей встрече с США и ЕС по Карабаху нет.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что США, ЕС и Россия провели переговоры по Карабаху.