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МИД: Россия, США и ЕС обменялись мнениями о ситуации в Карабахе на встрече

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Представители России, США и Евросоюза обменялись точками зрения касательно ситуации в Нагорном Карабахе.
МИД: Россия, США и ЕС обменялись мнениями о ситуации в Карабахе на встрече
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По данным представителя дипведомства, Вашингтон и Брюссель ранее предложили Москве провести встречу по Карабаху.

Также в МИД добавили, что был проведён «рядовой обмен» мнениями.

Захарова отметила, что ничего секретного в прошедшей встрече с США и ЕС по Карабаху нет.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что США, ЕС и Россия провели переговоры по Карабаху.

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