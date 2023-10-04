Минфин Норвегии намерен увеличить оборонный бюджет на 20% в 2024 году

Норвегия увеличит оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%.

Об этом сообщила норвежская газета VG со ссылкой на министра финансов королевства Трюгве Слагсволда Ведума.

«Мы выделяем в целом 90,8 млрд крон (около $8,2 млрд) на оборонный бюджет на следующий год... Это делает оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20% больше… чем принятый бюджет на нынешний год», — приводит газета слова Ведума.

В конце сентября в правительстве Норвегии заявили, что передадут Украине примерно 50 гусеничных транспортёров.