Минфин Норвегии намерен увеличить оборонный бюджет на 20% в 2024 году
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Об этом сообщила норвежская газета VG со ссылкой на министра финансов королевства Трюгве Слагсволда Ведума.
«Мы выделяем в целом 90,8 млрд крон (около $8,2 млрд) на оборонный бюджет на следующий год... Это делает оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20% больше… чем принятый бюджет на нынешний год», — приводит газета слова Ведума.
В конце сентября в правительстве Норвегии заявили, что передадут Украине примерно 50 гусеничных транспортёров.