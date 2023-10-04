Губернатор Венето заявил, что погибшие в ДТП в Венеции разных национальностей

Губернатор области Венето Лука Дзайя заявил, что погибшие в результате падения автобуса в Венеции — не только итальянцы, но и иностранцы разных национальностей.

Об этом информирует CNN.

«Жертвы и раненые — люди разных национальностей, а не только итальянцы», — говорится в сообщении.

Также, по словам губернатора, среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние.

Ранее агентство ANSA сообщило, что как минимум 18 человек погибли в результате падения автобуса с эстакады в материковом квартале Венеции Местре.

Позже стало известно, что число погибших в результате аварии в Венеции увеличилось до 21.