Три человека погибли в результате стрельбы в ТЦ Бангкока

Три человека погибли в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока.

Как сообщает тайский портал Bangkokbiznews, стрелявшим является 14-летний подросток.

«Нападавший стрелял в центре универмага Paragon из пистолета. Ему было всего 14 лет, а 9-мм пистолет, из которого он стрелял, был украден», — указывает портал.

Как пишет портал Кhaosod, в результате нападения погибли три человека, ещё несколько получили ранения и были доставлены в больницу.

Ранее пять человек, в том числе четыре несовершеннолетних, получили ранения в результате стрельбы в штате США Вирджиния.