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Три человека погибли в результате стрельбы в ТЦ Бангкока

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Три человека погибли в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon, находящемся в центре столицы Таиланда Бангкока.
Три человека погибли в результате стрельбы в ТЦ Бангкока
  • Gettyimages.ru

Как сообщает тайский портал Bangkokbiznews, стрелявшим является 14-летний подросток.

«Нападавший стрелял в центре универмага Paragon из пистолета. Ему было всего 14 лет, а 9-мм пистолет, из которого он стрелял, был украден», — указывает портал.

Как пишет портал Кhaosod, в результате нападения погибли три человека, ещё несколько получили ранения и были доставлены в больницу.

Ранее пять человек, в том числе четыре несовершеннолетних, получили ранения в результате стрельбы в штате США Вирджиния.

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