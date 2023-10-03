The Telegraph: Британия достигла предела в поставках оружия на Украину
Об этом в интервью The Daily Telegraph рассказал высокопоставленный военный.
По его словам, требуемые бывшим министром обороны Беном Уоллесом £2,3 млрд не должны ложиться бременем на британский бюджет и другие страны должны прийти Британии на смену и увеличить объёмы поставок.
«Мы отдали как раз столько, сколько могли позволить», — подчеркнул военный.
Он добавил, что Лондон не собирается предоставить Киеву ещё больше танков
«Каждый отданный танк означает, что у нас самих на один танк меньше», — указал источник.
Также собеседник газеты отметил, что сейчас украинской армии нужны средства ПВО и артиллерийские снаряды, которые в Великобритании заканчиваются.
Ранее СМИ писали, что страны — члены Европейского союза больше не могут поставлять киевским властям оружие из своих запасов без угрозы безопасности объединения.