Великобритания больше не может поставлять Украине военную технику в связи с достижением предела того, сколько страна могла себе позволить выделить украинским властям.

Об этом в интервью The Daily Telegraph рассказал высокопоставленный военный.

По его словам, требуемые бывшим министром обороны Беном Уоллесом £2,3 млрд не должны ложиться бременем на британский бюджет и другие страны должны прийти Британии на смену и увеличить объёмы поставок.

«Мы отдали как раз столько, сколько могли позволить», — подчеркнул военный.

Он добавил, что Лондон не собирается предоставить Киеву ещё больше танков

«Каждый отданный танк означает, что у нас самих на один танк меньше», — указал источник.

Также собеседник газеты отметил, что сейчас украинской армии нужны средства ПВО и артиллерийские снаряды, которые в Великобритании заканчиваются.

Ранее СМИ писали, что страны — члены Европейского союза больше не могут поставлять киевским властям оружие из своих запасов без угрозы безопасности объединения.