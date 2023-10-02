В Австрии потратят €20 млн на переоборудование дома Гитлера в полицейский участок

Власти Австрии потратят €20 млн на реконструкцию дома, в котором жил Адольф Гитлер, под полицейский участок, сообщает телеканал ORF.

Сообщение приводит ТАСС.

Здание в городе Браунау планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Отмечается, что с 2011 года дом пустует, в 2016 он был передан в государственную собственность.