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В Австрии потратят €20 млн на переоборудование дома Гитлера в полицейский участок

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Власти Австрии потратят €20 млн на реконструкцию дома, в котором жил Адольф Гитлер, под полицейский участок, сообщает телеканал ORF.
В Австрии потратят €20 млн на переоборудование дома Гитлера в полицейский участок
  • AFP
  • © Eric Schwab

Сообщение приводит ТАСС.

Здание в городе Браунау планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Отмечается, что с 2011 года дом пустует, в 2016 он был передан в государственную собственность.

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