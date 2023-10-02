Премьер-министр Польши Моравецкий призвал Зеленского не доверять Германии

Украинским властям не стоит доверять правительству Германии, так как Берлин будет пытаться наладить связь с Москвой. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.

По его мнению, Владимир Зеленский сейчас думает о том, что у Украины будет тесный союз с Германией, однако у Берлина свои планы.

«Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», — объяснил Моравецкий.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что Берлин ранее передавал Киеву военную технику либо старого производства, либо почти неработающую.