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Пушков назвал победу оппозиции в Словакии сигналом для антироссийских сил в ЕС

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что победа оппозиционной партии в Словакии является тревожным сигналом для антироссийских сил в Европейском союзе.
Пушков назвал победу оппозиции в Словакии сигналом для антироссийских сил в ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

По словам сенатора, первое место партии Роберта Фицо Smer, которая выступает против политики Евросоюза в отношении Киева и Москвы, является тревожным сигналом для антироссийских кругов в ЕС.

Пушков добавил, что Фицо пообещал в случае прихода к власти не дать Украине «ни одного патрона».

По итогам подсчёта свыше 99% бюллетеней на парламентских выборах в Словакии победу одерживает партия Smer экс-премьера страны Роберта Фицо.

Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Фицо и его партию с победой на парламентских выборах в стране.

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