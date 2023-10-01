Пушков назвал победу оппозиции в Словакии сигналом для антироссийских сил в ЕС
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Об этом он написал в Telegram.
По словам сенатора, первое место партии Роберта Фицо Smer, которая выступает против политики Евросоюза в отношении Киева и Москвы, является тревожным сигналом для антироссийских кругов в ЕС.
Пушков добавил, что Фицо пообещал в случае прихода к власти не дать Украине «ни одного патрона».
По итогам подсчёта свыше 99% бюллетеней на парламентских выборах в Словакии победу одерживает партия Smer экс-премьера страны Роберта Фицо.
Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Фицо и его партию с победой на парламентских выборах в стране.