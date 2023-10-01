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Политолог Оленченко: победа партии Фицо вызывает сдержанный оптимизм

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Полина Полетаева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что партия экс-премьера Словакии Фицо побеждает на парламентских выборах.
Политолог Оленченко: победа партии Фицо вызывает сдержанный оптимизм
  • РИА Новости

Собеседник RT напомнил, что Роберт Фицо не новичок в политике и вопросах государственного управления.

«Он занимал пост премьер-министра в 2006—2010 и 2012—2018 годах. Оба периода были непростыми в региональном плане, но в глобальном плане он справился. И то, что возглавляемая им партия набрала относительное большинство, — можно расценивать так: периоды его премьерства оцениваются населением Словакии положительно и ожидается, что в случае формирования им правительства курс будет продолжен», — считает Оленченко.

По его словам, в Словакии есть партии, однозвучные с партией Фицо, что даёт возможность для создания коалиционного правительства.

Он также добавил, что дальнейшее развитие внешней политики будет определяться тремя факторами.

«Во-первых, первые признаки мы увидим в коалиционном соглашении, где будут прописаны ключевые вопросы внутренней и внешней политики.

Во-вторых, в октябре-ноябре будет рассматриваться 12-й антироссийский санкционный пакет. Здесь можно будет посмотреть, как поведёт себя новое словацкое правительство и какую позицию оно займёт в данном вопросе», — рассказал Оленченко.

Третьим важным фактором, по словам собеседника RT, будет решение по ситуации с поддержкой Украины.

«Оказание военной помощи — это бремя для населения. И экономическое, и политическое, и социальное. Как я помню, Фицо перед выборами заявлял, что Словакия не будет продолжать оказывать военную помощь. Если она действительно приостановит это, то можно будет сказать, что во внешней политике наметился курс в сторону движения здравомыслия», — уверен политолог.

В заключение Оленченко заявил, что сложившаяся на данный момент ситуация внушает «сдержанный оптимизм».

Ранее стало известно, что по итогам подсчёта свыше 99% бюллетеней на парламентских выборах в Словакии победу одерживает партия Smer экс-премьера страны Роберта Фицо.

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