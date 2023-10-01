Экзит-полл: Progresivne Slovensko побеждает на парламентских выборах Словакии
Согласно данным экзит-полла, на внеочередных выборах в парламент Словакии побеждает либеральная партия Progresivne Slovensko, набирая 23,5% голосов.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Focus.
По данным агентства, к участию были допущены 24 партии и одна коалиция.
Ранее в Словакии началось голосование на выборах в парламент.
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