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Экзит-полл: Progresivne Slovensko побеждает на парламентских выборах Словакии

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Согласно данным экзит-полла, на внеочередных выборах в парламент Словакии побеждает либеральная партия Progresivne Slovensko, набирая 23,5% голосов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Focus.

По данным агентства, к участию были допущены 24 партии и одна коалиция.

Ранее в Словакии началось голосование на выборах в парламент.

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