Палата представителей США внесла проект финансирования властей без помощи Киеву
- РИА Новости
Об этом рассказал конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул, передаёт РИА Новости.
По его словам, в проекте рассчитана помощь на ликвидацию стихийных бедствий в стране, но финансирования для украинских войск в нём нет. Коул отметил, что голосование по проекту может быть проведено уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал счётчик до возможной приостановки работы правительства США.