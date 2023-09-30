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Палата представителей США внесла проект финансирования властей без помощи Киеву

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Палата представителей США внесла новый проект временного продления финансирования американского правительства на 45 дней, в котором не включено оказание помощи Киеву.
Палата представителей США внесла проект финансирования властей без помощи Киеву
  • РИА Новости

Об этом рассказал конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул, передаёт РИА Новости.

По его словам, в проекте рассчитана помощь на ликвидацию стихийных бедствий в стране, но финансирования для украинских войск в нём нет. Коул отметил, что голосование по проекту может быть проведено уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал счётчик до возможной приостановки работы правительства США.

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