Aftonbladet: противник НАТО сжёг куклу Эрдогана около посольства Турции в Швеции

Противник Североатлантического альянса Лукас Лундквист провёл около посольства Турции в Швеции акцию с сожжением куклы, изображающей турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает газета Aftonbladet.

По данным газеты, Лундквист таким образом попытался препятствовать возможному одобрению Анкарой заявки на членство Швеции в НАТО.

Как рассказал сам активист, на проведения демонстрации у него было разрешение полиции.

«Я сделал всё сам. У меня была кукла ростом 180 см, которую я нарядил как Эрдогана. Её я поджёг», — рассказал он.

Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением протеста.

«Я рассматриваю это как нечто положительное. Если это поможет Швеции остаться вне НАТО, то в этом цель», — сказал Лундквист.

Ранее иммигранту из Ирака Салвану Момике, который несколько раз проводил скандальные акции с сожжением Корана, разрешили провести новое собрание в Швеции.