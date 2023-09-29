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Путин заявил, что Кастро думал о людях всего мира каждую секунду

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Президент России Владимир Путин заявил, что помнит встречи с бывшим президентом Кубы Фиделем Кастро, он каждую секунду думал о людях всего мира.

Путин в ходе выступления на парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» перечислил «беззаветных борцов за справедливость и социальное равенство» в Латинской Америке: Сальвадора Альенде, Эрнесто Че Гевару, Фиделя Кастро. 

Зал почтил их память долгими аплодисментами.

«Я помню свои встречи с Фиделем Кастро — их было несколько. Просто это был глыба», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что кубинский политик думал о людях каждую секунду.

«И не только о кубинцах. И о всей Латинской Америке думал, и о всех людях на планете, на Земле», — отметил российский лидер.

Также Путин сообщил, что Россия выступает за то, чтобы Латинская Америка в своём единстве и многообразии была сильной, самостоятельной и успешной. Москва готова выстраивать с ней взаимодействие.

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