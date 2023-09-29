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В Британии спилили 300-летнее «дерево Робин Гуда», ведётся расследование

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В Британии продолжается расследование после того, как 16-летний подросток, предположительно, спилил самое известное в стране 300-летнее «дерево Робин Гуда». Платан находился около вала Адриана (системы римских оборонительных укреплений) в графстве Нортумберленд. Полиция показала фотографии с места происшествия, на которых видно, что дерево спилено и повалено.
В Британии спилили 300-летнее «дерево Робин Гуда», ведётся расследование
  • AFP

По подозрению во вредительстве был арестован 16-летний подросток. Как отмечает The Guardian, в пятницу, 29 сентября, его освободили под залог.

Британский литератор Роберт Макфарлейн назвал происшедшее атакой на природу Британии. По его словам, лучший способ «оплакать потерю — вырастить новый лес».

Дерево, растущее в ущелье между холмами, долгое время считалось местной достопримечательностью и привлекало туристов, а также появлялось в кино. В частности, платан был показан в фильме «Робин Гуд: Принц воров» 1991 года.

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