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Глава ПАРЛАСЕН заявил, что организация не допустит осуждения России из-за Украины

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Председатель Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серрудо Асеведо заявил, что организация не допустит осуждения России из-за ситуации на Украине.
Глава ПАРЛАСЕН заявил, что организация не допустит осуждения России из-за Украины
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.

«ПАРЛАСЕН недавно стал наблюдателем в Евролате. Мы хотим использовать эту возможность для того, чтобы предупредить и препятствовать попыткам европейских стран осудить Россию в контексте кризиса на Украине», — сказал Асеведо.

Он подчеркнул недопустимость использования «этого геополитического пространства, которое будет препятствовать достижению определённых частных целей».

В свою очередь, Володин поблагодарил Центральноамериканский парламент за его позицию.

«Мы знаем, что вы заняли принципиальную позицию в поддержку России и во всех международных организациях, и при обсуждении вопросов, которые касаются нашей страны в своей повестке. Мы это ценим, более того, понимаем, как вам не просто», — отметил спикер Госдумы.

Встреча состоялась в рамках Первой международной парламентской  конференции «Россия — Латинская Америка».

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