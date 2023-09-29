Глава ПАРЛАСЕН заявил, что организация не допустит осуждения России из-за Украины

Председатель Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серрудо Асеведо заявил, что организация не допустит осуждения России из-за ситуации на Украине.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.

«ПАРЛАСЕН недавно стал наблюдателем в Евролате. Мы хотим использовать эту возможность для того, чтобы предупредить и препятствовать попыткам европейских стран осудить Россию в контексте кризиса на Украине», — сказал Асеведо.

Он подчеркнул недопустимость использования «этого геополитического пространства, которое будет препятствовать достижению определённых частных целей».

В свою очередь, Володин поблагодарил Центральноамериканский парламент за его позицию.

«Мы знаем, что вы заняли принципиальную позицию в поддержку России и во всех международных организациях, и при обсуждении вопросов, которые касаются нашей страны в своей повестке. Мы это ценим, более того, понимаем, как вам не просто», — отметил спикер Госдумы.

Встреча состоялась в рамках Первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».