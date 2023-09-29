Business Insider: на юго-западе США появились разломы почвы
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Об этом сообщает Science Alert.
Отмечается, что общая протяжённость трещин составляет 272 км только в штате Аризона.
Кроме того, разломы обнаружены в Юте и Калифорнии.
Как уточняется в материале, среди основных причин разлома почвы — использование человеком грунтовых вод, из-за чего происходит проседание грунта.
В феврале в результате землетрясения в Турции в провинции Хатай образовался разлом шириной более 200 м и глубиной более 30 м.