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Business Insider: на юго-западе США появились разломы почвы

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В ряде штатов на юго-западе Соединённых Штатов появились разломы почвы.
Business Insider: на юго-западе США появились разломы почвы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Science Alert.

Отмечается, что общая протяжённость трещин составляет 272 км только в штате Аризона.

Кроме того, разломы обнаружены в Юте и Калифорнии.

Как уточняется в материале, среди основных причин разлома почвы — использование человеком грунтовых вод, из-за чего происходит проседание грунта.

В феврале в результате землетрясения в Турции в провинции Хатай образовался разлом шириной более 200 м и глубиной более 30 м.

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