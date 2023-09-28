NOS: два человека погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Роттердаме

Два человека погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в жилом доме и в медицинском центре университета Эразма Роттердамского в нидерландском Роттердаме.

Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

В четверг, 28 сентября, в Роттердаме произошла стрельба в жилом доме и в медицинском центре университета Эразма Роттердамского.

По данным телеканала, в результате происшествия погибли 39-летняя женщина и 46-летний мужчина, преподаватель этого медицинского центра.

Уточняется, что ещё один человек получил ранения.

4 сентября портал Al.com сообщил, что по меньшей мере два человека погибли и ещё трое пострадали в результате стрельбы в американском штате Алабама.