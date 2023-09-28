NOS: два человека погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Роттердаме
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Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
В четверг, 28 сентября, в Роттердаме произошла стрельба в жилом доме и в медицинском центре университета Эразма Роттердамского.
По данным телеканала, в результате происшествия погибли 39-летняя женщина и 46-летний мужчина, преподаватель этого медицинского центра.
Уточняется, что ещё один человек получил ранения.
4 сентября портал Al.com сообщил, что по меньшей мере два человека погибли и ещё трое пострадали в результате стрельбы в американском штате Алабама.