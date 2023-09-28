Блинкен утверждает, что НАТО никогда не претендовало на территорию России
- AFP
- © Craig Ruttle
Об этом Блинкен сказал в ходе дискуссии, организованной на площадке издания The Atlantic.
«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории», — цитирует его РИА Новости.
Блинкен добавил, что НАТО является оборонительным альянсом, а не наступательным.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что власти США могут принять решение о вводе своих войск на территорию Украины после провала украинских вооружённых сил.