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Блинкен утверждает, что НАТО никогда не претендовало на территорию России

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что Североатлантический альянс как оборонительный союз никогда не претендовал на территорию России.
Блинкен утверждает, что НАТО никогда не претендовало на территорию России
  • AFP
  • © Craig Ruttle

Об этом Блинкен сказал в ходе дискуссии, организованной на площадке издания The Atlantic.

«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории», — цитирует его РИА Новости.

Блинкен добавил, что НАТО является оборонительным альянсом, а не наступательным.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что власти США могут принять решение о вводе своих войск на территорию Украины после провала украинских вооружённых сил.

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