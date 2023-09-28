Блинкен утверждает, что НАТО никогда не претендовало на территорию России

Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что Североатлантический альянс как оборонительный союз никогда не претендовал на территорию России.

Об этом Блинкен сказал в ходе дискуссии, организованной на площадке издания The Atlantic.

«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории», — цитирует его РИА Новости.

Блинкен добавил, что НАТО является оборонительным альянсом, а не наступательным.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что власти США могут принять решение о вводе своих войск на территорию Украины после провала украинских вооружённых сил.