Матвиенко: парламентский форум БРИКС состоится осенью 2024 года в Петербурге
- РИА Новости
Об этом Матвиенко сказала в своём видеообращении к участникам IX Парламентского форума БРИКС.
«Осенью 2024 года в Санкт-Петербурге... состоится X Парламентский форум БРИКС», — поделилась она.
Она добавила, что форум пройдёт в привязке с саммитом БРИКС, который планируют провести в Казани.
В августе российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в качестве председателя БРИКС в следующем году предлагает провести саммит объединения в Казани в октябре 2024 года.