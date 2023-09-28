Матвиенко: парламентский форум БРИКС состоится осенью 2024 года в Петербурге

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что парламентский форум БРИКС состоится осенью 2024 года в Санкт-Петербурге.

Об этом Матвиенко сказала в своём видеообращении к участникам IX Парламентского форума БРИКС.

«Осенью 2024 года в Санкт-Петербурге... состоится X Парламентский форум БРИКС», — поделилась она.

Она добавила, что форум пройдёт в привязке с саммитом БРИКС, который планируют провести в Казани.

В августе российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в качестве председателя БРИКС в следующем году предлагает провести саммит объединения в Казани в октябре 2024 года.