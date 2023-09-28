Лукашенко: Белоруссия готова к переговорам с Венгрией для деэскалации в Европе
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Об этом информирует пресс-служба главы государства.
«Готовы к продолжению диалога с Венгрией в целях деэскалации напряжённости в регионе путём решения спорных вопросов только мирными переговорами», — отметил Лукашенко.
В августе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не смог приблизить мир на Украине и испытывает гордость из-за этого.