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Лукашенко: Белоруссия готова к переговорам с Венгрией для деэскалации в Европе

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе принятия верительных грамот у посла Венгрии в Минске заявил о готовности к продолжению диалога с Будапештом в целях деэскалации напряжённости в европейском регионе.
Лукашенко: Белоруссия готова к переговорам с Венгрией для деэскалации в Европе
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

«Готовы к продолжению диалога с Венгрией в целях деэскалации напряжённости в регионе путём решения спорных вопросов только мирными переговорами», — отметил Лукашенко.

В августе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не смог приблизить мир на Украине и испытывает гордость из-за этого.

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