Лукашенко: Белоруссия готова к переговорам с Венгрией для деэскалации в Европе

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе принятия верительных грамот у посла Венгрии в Минске заявил о готовности к продолжению диалога с Будапештом в целях деэскалации напряжённости в европейском регионе.

AFP

© Alexander NEMENOV

Об этом информирует пресс-служба главы государства. «Готовы к продолжению диалога с Венгрией в целях деэскалации напряжённости в регионе путём решения спорных вопросов только мирными переговорами», — отметил Лукашенко. В августе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не смог приблизить мир на Украине и испытывает гордость из-за этого.